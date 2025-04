Funerali Bergoglio, la dura critica di Briatore ai selfie: “Come al circo”

L'imprenditore piemontese senza parole per i selfie ai funerali di Bergoglio: "Come essere al circo".

Flavio Briatore ha duramente criticato chi si è scattato dei selfie durante i funerali di Papa Francesco. Ecco le sue parole.

Funerali Papa Francesco, la dura critica ai selfie di Flavio Briatore

Si sono svolti ieri, sabato 26 aprile 2025, i funerali di Papa Francesco, morto all’età di 88 anni lo scorso 21 di aprile.

Una folla immensa ha voluto dare l’ultimo saluto a Bergoglio, erano circa 200mila fedeli in piazza San Pietro, mentre in 250mila nei giorni precedenti hanno voluto rendere omaggio alla salma del Santo Padre all’interno della Basilica. Il noto imprenditore piemontese Flavio Briatore ha visto i funerali in tv e ha voluto dire la sua su Instagram, condannando chi si è scattato dei selfie. Ma ecco cosa ha detto.

Con un video su Instagram Flavio Briatore ha criticato duramente i selfie durante i funerali di Papa Francesco. Ecco le sue parole: “sto vedendo in televisione i funerali del Papa e il giorno prima le persone che hanno visitato il Pontefice. Secondo voi fare i selfie, autorizzare la gente che va a dare l’ultimo saluto al Papa e che si fanno i selfie cercando di fotografare dietro la cassa dove riposa Bergoglio… secondo voi quali persone permettono che la gente entri in chiesa in un momento del genere e che siano tutti a fare i selfie, anziché portare una preghiera, un pensiero, un saluto. Era come essere al circo. Io non so chi gestisce la sicurezza, chi gestisce il Vaticano, però è una roba incivile quella che stiamo vedendo.”