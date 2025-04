Un noto volto dello spettacolo ha postato sui social la foto della salma di Papa Francesco. Ciò ha scatenato subito diverse polemiche tra gli utenti che non hanno apprezzato. Me ecco cosa è successo e chi è la vip in questione.

Papa Francesco: il post con la salma fa scatenare polemiche contro al vip della tv

Sono davvero migliaia le persone che si sono messe in fila per rendere omaggio a Papa Francesco all’interno della Basilica di San Pietro. Anche durante la scorsa notta la Basilica è rimasta aperta proprio per consentire l’accesso ai tanti fedeli in fila. Tra le persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto a Bergoglio anche diverse celebrità. Una di loro, una vip della televisione, ha scattato una foto della salma del Pontefice per poi pubblicarla sui social e scatenando diverse polemiche. A corredo della foto, la vip in questione ha scritto: “Un saluto da vicino. Ciao Papa Francesco. R.i.p.“. Sono tantissimi gli utenti che non hanno gradito il gesto.

Papa Francesco: chi è la vip che ha postato la foto della salma?

Come detto un volto famoso della tv ha postato su Instagram la foto della salma di Papa Francesco. Si tratta della showgirl Nathaly Caldonazzo. Sotto al post ecco cosa hanno scritto alcuni utenti: “sei andata vicino a Lui con il pensiero di fare la foto? Ma vi rendete conto delle vostre azioni? Senza parole. rispetto zero.“, “Capisco le testate giornalistiche ma andare a far visita a Papa Francesco, fare una foto e postarla è davvero di una bassezza unica”, “Non capisco il bisogno di fotografare un defunto.” Per il momento la Caldonazzo non ha replicato.