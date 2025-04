Morte Papa Francesco, riaperta la Basilica di San Pietro per l'omaggio dei fe...

Continua l’omaggio dei fedeli a Papa Francesco, morto a 88 anni lo scorso 21 di aprile. Lunghissime code anche durante la notte.

Ieri in piazza San Pietro erano oltre 100mila le persone presenti e 20mila si sono messe in fila per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco all’interno della Basilica di San Pietro.

Al fine di agevolare il flusso di fedeli si è deciso di tenere aperta la Basilica anche durante la notte, fin verso le ore 5.30. La Basilica è stata poi chiusa per un’ora e mezza, per riaprire alle ore 7.00.

La Basilica di San Pietro è rimasta aperta anche durante la notte, con code lunghissime di fedeli per dare l’ultimo saluto alla salma di Papa Francesco. Dopo la chiusura di circa un’ora e mezza, la Basilica è stata riaperta alle ore 7.00. Sono già tantissime anche oggi le persone in fila, dalle ore 11.00 di ieri fino alle ore 8.30 di questa mattina sono state circa 48.600 le persone che hanno reso omaggio alla salma del Santo Padre. Durante la notte sono state circa 13mila.