Con la morte di Papa Francesco, le sue parole arrivano come un faro di speranza e guida per le giovani coppie. In un testo inedito, presentato da Vatican News e contenuto nella prefazione del libro Youcat. Amore per sempre, il Santo Padre esplora la profondità del legame amoroso, paragonandolo a una danza di intesa e armonia.

L’amore e il tango: il paragone di Papa Francesco

Il Papa paragona l’amore al tango, il ballo tipico della sua patria, l’Argentina, e ha confessato di averlo “danzato spesso“ da giovane. L’ha definito come un “meraviglioso gioco libero tra uomo e donna“. Così si apre il testo inedito che il Pontefice ha scritto come prefazione al libro Youcat. Amore per sempre, pubblicato dalla Youcat Foundation, l’editrice del Catechismo ufficiale per i giovani della Chiesa cattolica.

Il volume, pensato per accompagnare le nuove generazioni nel cammino verso il matrimonio cristiano, sarà pubblicato prossimamente, come riferito da Vatican News.

Nel testo, il Papa descrive la tradizionale danza argentina, spiegando che “il ballerino e la ballerina si corteggiano, vivono la vicinanza e la distanza, la sensualità, l’attenzione, la disciplina e la dignità“. Aggiunge che nella danza, “gioiscono dell’amore e intuiscono cosa possa significare donarsi completamente”.

Lo sguardo del Papa non è disilluso. Si interroga infatti sul fallimento di molti matrimoni oggi, dopo tre, cinque o sette anni, e si chiede se non sarebbe meglio evitare il dolore, limitandosi a toccarsi come in una danza passeggera, godendosi a vicenda, giocando insieme, e poi lasciandosi.

“Non credetelo! Credete nell’amore, credete in Dio, e credete che potete affrontare l’avventura di un amore per tutta la vita”.

Il pensiero di Papa Francesco sul matrimonio

Il Pontefice sottolinea l’importanza di una preparazione adeguata per il matrimonio, affermando che tutta la vita si svolge nell’amore e che con l’amore non si scherza. Propone quindi l’idea di un catecumenato, un percorso che può durare anche diversi anni, durante il quale le persone sono chiamate ad apprendere e a fare una analisi personale.

Questo cammino, secondo il Santo Padre, porta alla gioia dell’amore di Amoris laetitia, una gioia che, passo dopo passo, e con occhi pieni di stupore, non deve mai fermarsi.