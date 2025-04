Papa: Renzi, 'ci ha dato lezione di laicità, non merita le lacrime dei farisei'

Roma, 23 apr (Adnkronos) – "E' molto buffo che ciascuno di noi cerchi di accaparrarsi un pezzettino della sua eredita. Chi cita le sue parole sui carcerati, dimentica quelle sulla vita e l'aborto; chi ricorda quelle sulla famiglia tradizionale dimentica le posizioni sull'immigrazione: erano una schifezza i centri libici, diceva". Lo ha detto Matteo Renzi in aula alla Camera commemorando papa Francesco.

"Bisogna avere il coraggio di dire che ci ha dato una grandissima lezione di laicità", ha proseguito l'ex premier che ha anche ricordato gli incontri avuti nel 2016 al tempo della legge sulle unioni civili: "Mai il Papa mi ha detto alcunchè sul fatto che il nostro governo stesse per mettere la fiducia".

Francesco "ha avuto rispetto per le nostre idee molto più di quanto noi abbiamo rispettato le sue. Tipico dei farisei, piangere e commuoversi per il Papa e non ricordare il grido di dolore sui campi lager dei migranti, era una sua ossessione. Tipico dei farisei ergerlo al pensiero globale della sinistra e non ricordare le sue prescrizioni morali sulla vita", ha detto ancora Renzi.