Papa: Renzi, 'vedremo se Vaticano riuscirà a giocare ruolo in scenario internazionale'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – "L’elezione di Papa Leone XIV si è consumata in un arco di tempo rapidissimo. Bel segnale! Ma ancora più bello è il segnale che viene dal nome scelto da Papa Prevost. Leone Magno ferma Attila. Leone XIII firma la Rerum Novarum, che per molti di noi è stato il documento fondamentale per comprendere meglio la dottrina sociale dei cattolici.

Il riferimento al rapporto tra intelligenza artificiale, oggi, e futuro del lavoro la dice lunga sulla visione innovativa e profonda che sembra animare il primo papa americano". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Leone XIV è cresciuto negli agostiniani, poi è stato missionario in Perù, anche come Vescovo. Lì lo ha conosciuto un altro amico, don Giovanni Paccosi, attuale vescovo di San Miniato. Credo che la Chiesa cattolica abbia fatto presto e bene. Vedremo se il Vaticano riuscirà anche a giocare un ruolo nel mutato scenario internazionale".