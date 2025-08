Papa: Serracchiani, 'Gaza e Ucraina buchi neri, non basta applaudire Leone XIV'

Papa: Serracchiani, 'Gaza e Ucraina buchi neri, non basta applaudire Leo...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "L'autorità spirituale del Papa dà un senso più forte e impellente alla posizioni a sostegno del futuro delle giovani generazioni esposte a guerre sanguinose. Gaza e l'Ucraina sono dei buchi neri dell'umanità che reclamano giustizia senza riserve dopo anni di stragi. Auspichiamo che le parole del Papa siano ascoltate a fondo dai Governi, incluso quello italiano.

Non basta applaudire ma si deve far proprio un messaggio che è anche un compito etico e un indirizzo per la politica". Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani.