Parigi 2024, Macron visita i cantieri del villaggio olimpico

Parigi, 14 ott. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato i cantieri del villaggio olimpico per le olimpiadi di Parigi 2024. L’inquilino dell’Eliseo si è recato nella banlieu parigina a Seine-Saint-Denis, e ha annunciato un piano di investimenti per lo sport. Lo Stato metterà a disposizione oltre 100 milioni di euro.

“Il 2024 è alle porte, è una sfida sportiva, economica e infrastrutturale, ma è anche un grande investimento per tutto il paese, Abbiamo l’obiettivo di mettere in campo il massimo delle infrastrutture sportive perchè per molti territori una delle difficoltà è la mancanza di infrastrutture.

Quindi il piano è complementare quello delle 5.000 infrastrutture che verranno realizzate da qui al 2024. Cinquemila infrastrutture per un investimento di poco più di 100milioni di euro che sarà gestito dall’Agenzia nazionale dello sport, sotto l’autorità dei ministri e in strettissimo contatto con federazioni e comunità sportive”, ha detto Macron. Per questo il suo piano prevede di per finanziare 5.000 impianti sportivi locali in tre anni per potenziarli e renderli moderni.