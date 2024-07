Oggi, 16 luglio 2024, ha inizio la prima giornata della nuova legislatura del Parlamento europeo che porta con sé anche la prima sessione plenaria che andrà avanti fino al 19 luglio. Il primo passaggio di questo prossimo capitolo nella storia dell’Unione Europea è l’elezione del nuovo presidente dell’Europarlamento, che avrà un mandato di due anni e mezzo.

Il nuovo presidente del Parlamento europeo: i candidati

Sono essenzialmente due le candidate alla carica di presidente del Parlamento europeo al primo turno e sono la presidente uscente, Roberta Metsola e l’eurodeputata spagnola di The Left, Irene Montero. L’elezione avviene tramite la maggioranza assoluta dei voti espressi, cioè il 50% più uno e le astensioni o le schede bianche non contano. In tutto ci saranno quattro turni di votazione.

Il nuovo presidente del Parlamento europeo: la favorita

Nonostante i quattro turni massimo per la votazione, sembra che molto probabilmente si arriverà soltanto al secondo. Il motivo? A quanto pare Roberta Metsola, esponente del Ppe, ha già ricevuto una nomina diciamo informale da parte dei 27 capi di stato del Consiglio europeo, ciò significa che esiste una sorta di accordo per rieleggerla.

Il nuovo presidente del Parlamento europeo: com’è composto l’Europarlamento

Rispetto al passato, la differenza sostanziale del nuovo Europarlamento è la presenza di un gruppo in più, quindi si passa dai sette agli otto totali. Ecco una lista, partendo da quelli più numerosi: