Parlamento: riprendono lavori aula, separazione carriere tra i punti all'Odg

Parlamento: riprendono lavori aula, separazione carriere tra i punti all'...

Roma, 7 gen (Adnkronos) – La riforma della giustizia, con la separazione delle carriere, è uno dei termi principali del lavoro parlamentare che riprende questa settimana dopo la pausa natalizia. Archiviata la sessione di Bilancio, con l'approvazione della manovra a fine anno, alla Camera la Conferenza dei capigruppo si riunisce giovedì alle 14 per definire il calendario di gennaio.

Da domani alle 15 a Montecitorio all'Odg sono previste una serie di ratifiche, tra cui quella con la Libia sulle imposte sul reddito (un Ddl già approvato dal Senato), quella con l'Albania "in materia di sicurezza sociale" e quella con gli Emirati Arabi Uniti sul "trasferimento delle persone condannate". Da mercoledì è previsto nei lavori dell'aula l'esame del Ddl costituzionale sulla riforma della giustizia, previo esame e votazione della questione pregiudiziale di costituzionalità presentata. Sul provvedimento, però, alle 14 di mercoledì è convocato un Comitato dei nove in commissione Affari costituzionali per l'esame degli emendamenti. Sempre da mercoledì, l'Odg prevede anche una serie di mozioni tra cui quelle sulla legalizzazione della cannabis, sul conflitto a Gaza, sulle politiche industriali, sul rapporto Draghi.

Al Senato si riprende domani, mercoledì 8, dalle 11 con una serie di ratifiche e con la Pdl già approvata alla Camera sull'istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Tra gli altri provvedimento all'Odg, la Giornata nazionale della cittadinanza digitale. Sia alla Camera che al Senato previsti i tradizionali atti di sindacato ispettivo e il Qt.