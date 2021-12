Partinico: dallo scioglimento per mafia a Comune 'virtuoso', un anno attività delle tre commissarie (4)

(Adnkronos) – Dal punto di vista economico finanziario, una intensa attività di risanamento è stata posta in essere per tutto l'anno 2021 approvando entro i termini di legge tutti i documenti finanziari compreso il bilancio 2021/2023 e successivamente sono già stati avviati i procedimenti per gli atti propedeutici alla approvazione del bilancio 2022/2024 i cui termini scadranno il 31 marzo 2022.

Inoltre i parametri finanziari, tra i quali l’indice di tempestività dei pagamenti, sono rientrati nelle fasce "virtuose".

Il lavoro di recupero delle fasce di evasione e di elusione del periodo ante 2016 effettuato insieme all’Organo Straordinario di Liquidazione ha prodotto un rilevante effetto anche sugli anni successivi innalzando la media di riscossione dell’IMU da percentuali attestantesi intorno al 70 % sino al 92% nel 2017, primo anno di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Medesimi risultati si riscontrano relativamente alle riscossione TARI, nota dolente dei tributi locali, che ha visto innalzare le percentuali dal 35% circa al 52 % nei ruoli 2017. Occorre precisare che, oltre alle riscossioni a seguito di notifiche delle annualità precedenti per recupero evasione, un notevole flusso di riscossioni si è verificato in modo spontaneo anche per le annualità dal 2017 al 2020, seppur non ancora notificati, in seguito alla attività di richiesta di rilascio di autorizzazioni (da bonus 110% per le concessioni edilizie a tutte le varie autorizzazioni e licenze di competenza dell’Ente) la cui regolarità contributiva risultava prodromica ai rilasci, attività che ha spinto verso la regolarizzazione di numerosi contribuenti morosi.

Le commissarie straordinarie concludono affermando che "Si è consapevoli che le problematiche della Città sono tante e numerose e che l’attività intrapresa finalizzata all’esclusivo miglioramento del territorio comunale, va continuamente affinata e implementata.Tuttavia quanto posto in essere è frutto di un importante ed efficace lavoro di squadra esercitato con rigore e alto senso di responsabilità dai funzionari e dipendenti comunali e dai dirigenti sovraordinati, ai quali va il nostro più vivo apprezzamento e ringraziamento".