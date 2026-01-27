Gianbattista Ferrari, una figura di spicco nella politica bresciana, ci ha lasciato, ma il suo impegno e la sua passione continuano a vivere come un'eredità indelebile.

La notte scorsa, la comunità politica bresciana ha subito una grave perdita con la scomparsa di Gianbattista Ferrari, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità. Oggi, 27 gennaio, avrebbe compiuto 65 anni, una data che, invece di essere di celebrazione, è segnata dalla tristezza e dal ricordo.

Il percorso politico di Gianbattista Ferrari

La carriera di Ferrari si distingue per una serie di ruoli e incarichi che evidenziano il suo impegno costante nelle istituzioni. Era noto per la sua dedizione e per la sua capacità di ascolto, tanto da essere considerato un punto di riferimento nel Partito Democratico e oltre. Prima di entrare nel consiglio di amministrazione di Metro Brescia, aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale e, dal 2010 al 2013, di consigliere regionale in Lombardia.

Impatto nel quartiere Mompiano

Gianbattista Ferrari era profondamente legato al suo quartiere, Mompiano, dove ha ricoperto ruoli significativi, tra cui quello di presidente di circoscrizione. La sua passione per la comunità si traduceva in un impegno concreto nella gestione delle questioni locali. La sua esperienza come presidente della cooperativa Parco Castelli lo ha reso un leader rispettato e amato dai cittadini.

Le sfide personali e la lotta contro la malattia

Nonostante l’impegno politico, Gianbattista Ferrari ha affrontato numerose difficoltà personali. Affetto da una forma di distrofia muscolare, nel 2010 ha subito un ictus che ha compromesso ulteriormente la sua salute. Tuttavia, la sua determinazione non è mai venuta meno. Ha continuato a impegnarsi attivamente nella vita politica, dimostrando una resilienza esemplare. Anche recentemente, nonostante i problemi di salute, si era dedicato alla sua missione con passione e dedizione.

Un esempio di umanità e inclusione

Ferrari ha sempre posto le persone e le loro esigenze al centro della sua attività politica. Il suo approccio inclusivo e la capacità di mostrare empatia lo hanno reso un politico stimato, riconosciuto non solo tra i suoi sostenitori, ma anche al di là dei confini del suo partito. La visione della comunità come spazio di relazioni e solidarietà ha ispirato molti. La sua eredità continuerà a vivere nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto.

Messaggi di cordoglio e ricordi

In queste ore, si susseguono i messaggi di cordoglio da parte di colleghi e amici. La sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha espresso profondo rammarico per la perdita, evidenziando la sua dedizione e il suo impegno civile. “La sua capacità di affrontare le difficoltà con serenità e umanità è un esempio per tutti noi”, ha dichiarato. Anche il Partito Democratico ha voluto ricordare Ferrari come un simbolo di serietà e disponibilità, un uomo che ha sempre messo al primo posto i bisogni della comunità.

Gianbattista Ferrari lascia un vuoto incolmabile nella politica bresciana e un’eredità che continuerà a ispirare generazioni future. La sua vita e il suo operato rimarranno un faro di impegno e passione civica, un esempio luminoso di ciò che significa servire la propria comunità con dignità e amore. La sua eredità continuerà a vivere nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto.