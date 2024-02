A Marzo avverrà il passaggio all’ora legale, precisamente, il cambio dell’ora, è previsto tra i giorni sabato 30 e domenica 31 marzo 2024.

Passaggio all’ora legale nel mese di marzo

Il passaggio all’ora legale del 2024 coinciderà nella giornata di Pasqua, poiché avverrà tra sabato 30 e domenica 31, alle 2 di notte passando automaticamente alle 3 di notte. Tale cambiamento rimarrà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre, quando si ritornerà all’ora solare.

La richiesta di abolizione dell’ora legale nel 2024

Sono anni che si parla di una possibile abolizione del cambio d’ora in Italia, ma la richiesta arriva soprattutto dai paesi del Nord Europa. A causa della loro posizione geografica infatti, nei mesi estivi questi paesi non vedono un particolare beneficio nel cambio dell’ora, rispetto a quanto avviene invece nei paesi del Mediterraneo, e quindi anche in Italia.

I vantaggi in merito al passaggio all’ora legale

L’ora legale nata per la necessità di ottimizzare il consumo energetico, in un periodo storico povero, continua ad essere però considerata vantaggiosa per la riduzione dei consumi energetici. Infatti, l’ora legale permette di ottimizzare l’uso della luce naturale durante le giornate più lunghe, sfruttando un’ora di luce solare in più nel tardo pomeriggio.