Patente: come si accumulano, come si perdono e come si 'riconquistano' i punti

Roma, (Adnkronos) – Perderli è facile, riconquistarli – per buona condotta o altro – è un po' più difficile. Sono i punti della patente, sistema in vigore dal 2003. Dopo il conseguimento vengono accreditati 20 punti, ma strada facendo – è il caso di dirlo – è possibile perderli per via di infrazioni stradali, con decurtazioni che variano da 1 a 10 punti per singola infrazione e un massimo di 15 punti in caso di violazioni multiple contestuali.

Per i neopatentati, i punti persi per ciascuna violazione sono raddoppiati nei primi tre anni dal conseguimento del sospirato documento.

Per recuperare i punti persi (che in caso di buona condotta aumentano di 2 ogni anno fino a un massimo di 30) è necessario frequentare corsi specifici presso autoscuole autorizzate o attendere due anni senza commettere altre infrazioni per ottenere il reintegro automatico. Se si perdono tutti i punti, si è costretti a ripetere gli esami per la patente. Ma anche se si commettono tre infrazioni da almeno 5 punti ciascuna in un anno, si deve sostenere nuovamente l'esame .

Il punto di partenza è conoscere quanti punti si hanno sulla patente: il saldo si può verificare effettuando il login sul sito ufficiale Portale dell'Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), oppure chiamando il servizio automatico al n. 06 45775962 disponibile 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. In alternativa si può fare il controllo sull'App IO accedendo con SPID o CIE, e cercando la voce “Le mie patenti” nella sezione Servizi.

Se si perdono tutti i punti il Ministero invia una lettera al conducente per invitarlo a ripetere gli esami entro 30 giorni. In caso di mancato superamento o mancata presentazione degli esami, la patente viene sospesa a tempo indeterminato. Superando gli esami, si riottene il punteggio iniziale di 20 punti.

Se invece c'è ancora qualche punto 'disponibile' si può recuperare un po' di saldo frequentando corsi di recupero punti presso autoscuole o centri autorizzati. Per le patenti A e B, un corso di 12 ore consente di recuperare fino a 6 punti.