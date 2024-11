Un uomo ha aperto il fuoco in un vagone della metropolitana di Manhattan sparando ad un altro uomo prima di fuggire. Ne dà notizia il New York Times mentre sui social circolano alcuni video registrati dai passeggeri che mostrano diverse persone a terra nascoste nei vagoni e tra i sedili. Dopo la sparatoria l’uomo, armato, si è dato alla fuga e la polizia è intervenuta in forze per localizzarlo ed arrestarlo in tempi rapidi.

Usa, sparatoria nei vagoni della metropolitana di New York

L’uomo armato è ancora in libertà, ha confermato la polizia, e la vittima della sparatoria si trova in condizioni stabili. L’episodio ha costretto i newyorkesi che in quel momento si trovavano in metropolitana a rifugiarsi nei vagoni buttandosi a terra e rannicchiandosi dietro ai sedili e ha causato ritardi nel sistema di trasporto pubblico. La sparatoria è avvenuta vicino alla West 68th Street e Columbus Avenue. Ai passeggeri della metropolitana è stato detto di scendere a terra e tenere la testa bassa.

É accaduto intorno alle 9 del mattino ora locale: la vittima, che ha 47 anni, è stata colpita alla gamba e alla spalla ed è stata portata in un vicino ospedale, dove si trova in condizioni stabili. Non è stato immediatamente chiaro se i due uomini si conoscessero o quale fosse il movente dell’uomo armato. La polizia di New York ha detto di non avere nessuno in custodia e che la sparatoria è ancora sotto inchiesta.