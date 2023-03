Pd: Bettini, 'dopo elezione Schlein ha rialzato la testa ma cammino è ancora lungo'

Roma, 24 mar (Adnkronos) – "Dopo l'elezione della segretaria Elly Schlein, i democratici hanno rialzato la testa. Con un profilo più deciso, sono stati al centro di iniziative politiche, culturali e parlamentari. Il cammino della ripresa è ancora 'lungo". Lo scrive su Facebook Goffredo Bettini in vista dell'incontro 'A sinistra uniti per la costituente' promossa da 'Dems – Democrazia Europa Società', Articolo Uno e l'associazione Reds domani, sabato 25 marzo, alle 17 a via dei Frentani 4.

"L'alternativa alla destra va costruita con il contributo di tutti e a partire dai territori. Per questo vedo con grande interesse il confronto unitario che avverrà domani. Da esso, sicuramente, nasceranno nuovi spunti e un nuovo sguardo sulle cose -spiega il dirigente dem-. Nella realtà romana e laziale ancora si stenta a superare le vecchie logiche, anche nella promozione dei gruppi dirigenti. Dalla sinistra del Pd può giungere un contributo grande per avviare una fase nella quale contino davvero le idee e il merito"

"Tra i compagni protagonisti di questa iniziativa, ne conosco tanti; ma alcuni sono amici di valore con cui da tantissimi anni collaboro e che apprezzo; come Marco Pacciotti e Piero Latino. Se lo riterranno opportuno, a loro il compito di trasmettere questa mia vicinanza a tutta l'assemblea", sottolinea ancora Bettini.