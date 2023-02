Home > Askanews > Pd, Bonaccini: distacco netto da Schlein ma è solo il primo round Pd, Bonaccini: distacco netto da Schlein ma è solo il primo round

Modena, 9 feb. (askanews) – VIDEODOC ITW_Stefano Bonaccini da PAT su inviati IN 00:08 OUT 01:11 “Sono molto contento e soddisfatto” per i primi risultati che arrivano dai circoli, ma “questo è il primo round, il grosso dei congressi sarà il prossimo weekend”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Pd, Stefano Bonaccini, nel corso di un appuntamento elettorale organizzato a Modena. “C’è un distacco per ora netto ma la differenza la faranno coloro che verranno il 26 febbraio”. “Speriamo che il 26 febbraio venga tanta gente perché siamo l’unico partito, e di questo vado orgoglioso, che chiama tanta gente a scegliere chi li deve guidare – ha aggiunto Bonaccini -. C’è un distacco per ora netto ma la differenza la faranno coloro che verranno il 26 febbraio e se sarà confermata la tendenza andremo io e Elly Schlein al ballottaggio”. “Registro che in provincia di Modena e in Emilia-Romagna, dove ci conoscono molto bene tutte e due, un distacco che ha addirittura dimensioni del doppio – ha spiegato il governatore -. Sono molto contento e soddisfatto ma in ogni caso l’importante è che riusciamo a portare tutti insieme più gente possibile verso il Pd dopo l’ennesima sconfitta di qualche mese fa”.

