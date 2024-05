Italia ospite alla Buchmesse 24, ci saranno Magris e Maraini

Torino, 10 mag. (askanews) - Dal Salone del Libro di Torino alla Buchmesse di Francoforte il passo, almeno in questo 2024, è breve e se nel capoluogo piemontese il tedesco è la lingua ospite di questa edizione, in Germania in autunno l'Italia sarà il Paese ospite della grande fiera mitteleuropea,...

Torino, 10 mag. (askanews) – Dal Salone del Libro di Torino alla Buchmesse di Francoforte il passo, almeno in questo 2024, è breve e se nel capoluogo piemontese il tedesco è la lingua ospite di questa edizione, in Germania in autunno l’Italia sarà il Paese ospite della grande fiera mitteleuropea, come era accaduto già nel 1988. E il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell’Italia, Mauro Mazza, ha anticipato che ci saranno due grandi autori, Claudio Magris e Dacia Maraini, accanto però a voci molto più giovani.

“E’ molto bella questa specie di staffetta che c’erano, di contemporaneità e di staffetta, se il nostro slogan è Radici nel futuro, avere, diciamo, affermati autori come Magris e Maraini e giovani promesse sulle quali scommettiamo con tutte le nostre forze, peraltro già tradotte in tedesco tutte e tre, è un bel investimento sul futuro”.

Mazza ha anche fatto i nomi delle autrici under 35: Anna Giurickovic Dato, Maddalena Fingerle e Alice Urciuolo, tutte nate dopo l’anno della prima presenza dell’Italia a Francoforte come Paese ospite. “Stiamo andando avanti bene – ha aggiunto il commissario – il lavoro è molto, però la tabella di marcia che mentalmente abbiamo fissato la stiamo rispettando. Speriamo di essere pronti a dare il grosso del programma ufficialmente, non più per sentito dire o per anticipazioni, il 28 maggio a Francoforte, compresi gli eventi esterni che saranno molto importanti”.

Sul palco di Torino con Mazza anche Stefano Rolando, che guidò la delegazione Italiana nel 1988, per in qualche modo superare i 36 anni di distanza nel segno della cultura italiana e delle sue “radici nel futuro”. “Nel programma avremo 100 autori – ha concluso Mazza -, ma anche tanta musica, tanta cultura enogastronomica, belle mostre nel padiglione e il 28 maggio sarà svelato anche da Boeri in persona il padiglione Boeri, la grande piazza italiana”.

Una piazza che, come ben testimoniato dalla campagna di comunicazione, vuole ospitare voci diverse, vuole accogliere e allargare le prospettive della scena culturale del nostro Paese.