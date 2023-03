Pd: Capone, 'ritorno D'Alema? Non ho preclusioni verso nessuno'

Pd: Capone, 'ritorno D'Alema? Non ho preclusioni verso nessuno'

Pd: Capone, 'ritorno D'Alema? Non ho preclusioni verso nessuno'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Come vedrei il possibile ritorno di Massimo D’Alema nel Pd? "Io non ho preclusioni nei confronti di nessuno. Se lui è un cacicco? Non mi sembra proprio”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la vicepresidente del Pd Loredana Capone, interv...