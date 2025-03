Pd: domani in Molise quarta tappa del 'Viaggio nel Terzo Settore'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Domani, venerdì 28 marzo, il 'Viaggio nel Terzo Settore' del Partito Democratico farà tappa in Molise, con una giornata di confronto e ascolto dedicata alle realtà associative, cooperative e del volontariato regionale". Si legge in una nota del Pd.

"Gli incontri si svolgeranno a Isernia, Termoli e Campobasso e vedranno la partecipazione di Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale con delega al Terzo Settore, offrendo un’importante occasione per valorizzare esperienze, raccogliere istanze e costruire proposte concrete per il futuro del welfare e dell’associazionismo. Il programma prenderà il via a Isernia, con una conferenza stampa aperta alla cittadinanza e alle associazioni del territorio e visite alla Cooperativa L.A.I. – Lavoro Anch'Io impegnata nell'integrazione lavorativa di persone diversamente abili, all’Associazione APS "il merletto di Isernia, l'arte nelle mani" e all’Associazione Famiglie Svantaggiati e Volontari (A. Fa.S.eV.)".

"Nel pomeriggio, tappa a Termoli per incontri presso la Comunità Il Noce Lab e la Caritas di Termoli – Larino. Successivamente, a Campobasso, si farà visita alla Casa per domani dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) e al centro per il volontariato Terzo Spazio. La giornata si concluderà con un’assemblea presso la sede del PD Molise, un momento di confronto con le numerose realtà che ogni giorno contribuiscono alla coesione sociale e allo sviluppo dei territori. L’iniziativa conferma l’impegno del Partito Democratico a sostegno del Terzo Settore, riconoscendone il ruolo centrale nella costruzione di una società più giusta, solidale e inclusiva".