Pd: Letta, 'vincente se parla ancora di più di diritti'

Roma, 29 nov (Adnkronos) – "Spesso sono stato accusato di occuparmi troppo di diritti. Ma io credo che ci sia bisogno di essere molto più attenti, in passato ce ne siamo occupati troppo poco. Parlare di diritti vuol dire mettere la persone al centro".

Lo ha detto Enrico Letta partecipando ad una Agorà sui diritti.

"L'idea che ho di un centrosinistra e di un Pd che vince è quella di un Pd che parla della persona nella sua interezza, una persona che lavora, con i suoi diritti, in un ambiente in sostenibilità. Sono cose non staccate tra di loro, non sono compartimenti stagni", ha spiegato il segretario del Pd.