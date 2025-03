Pd: Quartapelle, 'non c'è stato confronto, non siamo stati all'altezza'

Pd: Quartapelle, 'non c'è stato confronto, non siamo stati a...

Roma, 12 mar (Adnkronos) – "E' stata sconfitta la linea dell'astensione? E' stato sconfitto il no, perchè si partiva dal no". Lo dice la deputata del Pd Lia Quartapelle ai cronisti in Transatlantico che le chiedono del voto a Strasburgo sulla Difesa Ue in cui il Pd si è diviso.

"Il mondo è in un momento di grande cambiamento, dobbiamo dimostrarci all'altezza. Il Pd, un grande partito, deve argomentare dove vuole stare con una discussione che sino ad oggi non c'è stata e non con non voti o posizioni che non si capiscono -spiega la deputata dem-. Siamo arrivati ad un momento così importante senza un confronto e il voto di oggi ci dice proprio che serve un confronto equilibrato, serio e approfondito, che non si può arrivare ad un voto del genere senza una discussione vera".