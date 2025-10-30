Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "Questo è un Pd che guarda più a sinistra di altri, ma non si può dire che sia radicale. Elly è molto coerente, e l'elettorato lo sente". Così la sindaca di Genova Silvia Salis a Otto e mezzo su La7.
Pd: Salis, 'ora guarda più a sinistra ma non è radicale, Schlein coerente'
