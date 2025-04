Pd: Schlein, 'rischi democrazia tema che va reso popolare'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Oggi viviamo la crisi della democrazia. Una parte dei disastri del governo Meloni è sullo stato di diritto, con l'attacco costante alla magistratura e alla divisione dei poteri. Dobbiamo già chiederci oggi come rendere popolare questo tema dei risc...

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – "Oggi viviamo la crisi della democrazia. Una parte dei disastri del governo Meloni è sullo stato di diritto, con l'attacco costante alla magistratura e alla divisione dei poteri. Dobbiamo già chiederci oggi come rendere popolare questo tema dei rischi per la democrazia". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al seminario dei deputati Pd al Museo Cervi a Gattatico.

"L'altro giorno sentivo un comizio di Sanders e lui diceva: ma lo sapete perchè" alla loro fondazione, gli Stati Uniti "hanno fatto separazione dei poteri? Perchè chi si è battuto per l'indipendenza di questo Paese, si è battuto contro un sovrano assoluto che aveva in sè tutti i poteri, un re. Chi paga il prezzo è chi non può salvarsi nella legge del più ricco e del più forte".