Il programma di RTL 102.5 rivela i nomi dei partecipanti e le tappe in Asia

Il ritorno di Pechino Express

La nuova edizione di Pechino Express si prepara a conquistare il pubblico con un itinerario affascinante e un cast di celebrità pronte a mettersi in gioco. Gabriele Parpiglia, durante il programma Protagonisti su RTL 102.5, ha svelato le prime informazioni riguardanti le tappe del viaggio e i nomi dei partecipanti. Le destinazioni scelte per questa edizione includono le splendide Filippine, il mistico Nepal e la vibrante Tailandia, promettendo avventure indimenticabili e sfide emozionanti.

Il cast di Pechino Express 2024

Tra i nomi annunciati, troviamo figure di spicco come Yuri Chechi, la cantante Dolcenera, e il comico Scintilla. Inoltre, la coppia formata da Giaele De Donà e Ivana Mrazova sarà conosciuta come le Amazzoni, mentre Giulio Berruti porterà il suo carisma nel programma. Questi partecipanti non solo porteranno il loro talento, ma anche la loro personalità, rendendo il viaggio ancora più avvincente.

Le voci sul cast e le sorprese in arrivo

Nonostante alcuni nomi siano stati confermati, ci sono ancora molte speculazioni riguardo a possibili partecipanti. Secondo il settimanale Novella 2000, diversi vip sarebbero stati contattati, tra cui attori, cantanti e persino ex gieffini. Tra i nomi più chiacchierati ci sono Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, ex fidanzati dell’ultima edizione del Grande Fratello. La loro partecipazione potrebbe aggiungere un ulteriore elemento di interesse al programma, considerando il loro seguito di fan.

Inoltre, si parla di altri potenziali partecipanti come l’ex attore di Beautiful Ronn Moss, il conduttore Alessandro Greco, e l’ex calciatore Francesco Gullo. Anche i comici Frank Matano e Matteo Martinez potrebbero unirsi al cast, insieme ai cantanti LDA e Aka7even. Infine, Edoardo Tavassi ha espresso interesse a partecipare con la sua migliore amica, Federica.