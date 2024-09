Per Sanremo 2025, Carlo Conti ha ricevuto canzoni che gli stanno creando problemi. Per quanto riguarda la sezione Giovani, l'intenzione è di organizzare una sorta di talent show.

Durante un'intervista al Tg1, Carlo Conti ha condiviso di ricevere molti brani per Sanremo 2025, e ha specificato che Sanremo Giovani sarà simile a un talent show. Ha escluso di essere il conduttore del programma, ruolo che potrebbe essere attribuito ad Alessandro Cattelan secondo fonti Rai. Conti è tornato a parlare del Festival di Sanremo 2025, in programma dall'11 al 15 febbraio, i membri del comitato musicale per la sezione "young" e le novità sui Big e i brani.

Nel corso di un’intervista al Tg1, Carlo Conti ha rivelato che riceve numerosi brani per Sanremo 2025 che lo stanno mettendo a dura prova. Riguardo a Sanremo Giovani, ha affermato che sarà una sorta di talent show. Tuttavia, ha escluso che sarà lui a guidare il programma, una notizia che è stata confermata dalle fonti della Rai interpellate da Leggo. Invece, sembra probabile che Alessandro Cattelan possa essere il conduttore. Carlo Conti, in seguito al successo di Tale e Quale Show, è tornato al Tg1 per fornire un aggiornamento sul Festival di Sanremo 2025 (in programma dall’11 al 15 febbraio 2025) e su Sanremo Giovani. Ha anche discusso i membri del comitato musicale per la sezione “young” che aveva precedentemente rivelato nelle settimane precedenti, così come le ultime novità riguardanti i Big e i brani.