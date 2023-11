Home > Video > "Perché devo pagare 35€ per una cosa fatta male?" "Perché devo pagare 35€ per una cosa fatta male?"

Susanna De Rosa (@susannaderosa) si sfoga su TikTok riguardo il servizio ricevuto in un salone di bellezza. La ragazza lamenta la poca professionalità delle dipendenti: la ragazza le ha fatto una manicure a dir poco scadente, sbagliando forma, colore e lunghezza rispetto a quello richiesto da lei. "Oggi sono veramente nera. Perché devo pagare 35€ per una cosa fatta male? Anche questa volta non ci tornerò mai più". A voi è mai capitato di ricevere un servizio talmente scadente?