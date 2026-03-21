Perché lo Stretto di Hormuz è diventato il fulcro della crisi petrolifera mondiale

Perché lo Stretto di Hormuz è diventato il fulcro della crisi petrolifera m...

Perché lo Stretto di Hormuz è diventato il fulcro della crisi petrolifera m...

Lo Stretto di Hormuz, largo tra i 30 e i 35 miglia, è la via obbligata per una fetta enorme del commercio di petrolio: la sua interruzione sta spingendo i prezzi verso l'alto e mettendo in crisi assicurazioni, infrastrutture e paesi dipendenti dalle forniture del Golfo.

Lo Stretto di Hormuz è tornato a occupare le prime pagine come principale nodo critico della sicurezza energetica mondiale. Pur essendo una via d’acqua relativamente stretta, la sua posizione tra Iran, Oman e Emirati Arabi Uniti lo rende una sponda strategica per l’esportazione di idrocarburi da parte di molti produttori del Golfo. Dopo l’escalation dei raid e le risposte militari che hanno avuto inizio il 28 febbraio, il transito è stato fortemente compromesso, con impatti immediati sui mercati e sulle catene logistiche internazionali.

Comprendere perché questa rotta sia così difficile da sostituire richiede di guardare insieme alla geografia, alle capacità militari locali e alla struttura del commercio marittimo globale. La chiusura o anche soltanto l’interdizione temporanea del passaggio non è solo una questione militare: è un fattore che ricollega direttamente la sicurezza nazionale a quella economica di molti paesi importatori.

Perché lo Stretto è così vulnerabile

Geograficamente lo Stretto è molto stretto: si stima che la distanza varii tra circa 30 e 35 miglia nel suo punto più angusto, rendendolo di fatto un choke point per grandi volumi di petrolio e gas. Gran parte del petrolio del Medio Oriente transita qui: stime indicano che passano circa 20 milioni di barili al giorno, ovvero una quota significativa del flusso globale. La scarsità di corridoi alternativi con capacità comparabile significa che ogni interruzione produce effetti immediati sugli approvvigionamenti e sulle decisioni di produzione dei paesi esportatori.

Armi, mine e controllo del traffico marittimo

La vulnerabilità non è solo geomorfologica, ma anche tecnologica e militare. L’Iran ha sviluppato negli anni una serie di sistemi di area denial — tra cui missili anti-nave, droni e la potenziale posa di mine marine — che possono essere usati per limitare il passaggio delle navi commerciali. Il lavoro di rimozione dei dispositivi esplosivi è estremamente laborioso: la bonifica è lenta e rischiosa, e ciò rende il ripristino del traffico ordinario un’operazione complessa anche dopo la cessazione delle ostilità.

Ripercussioni sull’economia globale

La chiusura parziale dello Stretto ha avuto conseguenze immediate sui prezzi: il prezzo del petrolio è salito da livelli intorno a 67 dollari al barile a punte ben superiori, superando i 100 dollari in alcune fasi. L’impennata si riverbera rapidamente sui prezzi alla pompa e sui costi di trasporto. Inoltre, interruzioni e attacchi hanno costretto alla sospensione di impianti di raffinazione e terminal, riducendo l’offerta di prodotti raffinati e di GPL. Secondo report recenti, la regione ha mostrato perdite di capacità di esportazione e rifinitura che riducono ulteriormente la resilienza dell’offerta.

Assicurazioni, stoccaggi e alternative limitate

Oltre al prezzo spot, sono entrati in gioco fattori logistici: molte compagnie hanno ritirato o limitato le polizze di war risk, aumentando i premi per i noli e spingendo alcuni armatori a evitare la rotta. I serbatoi di stoccaggio nel Golfo si stanno avvicinando alla capacità massima, costringendo alla riduzione della produzione. Misure politiche, come la decisione di rilasciare scorte strategiche — inclusa una liberazione coordinata di 400 milioni di barili da riserve internazionali — offrono sollievo temporaneo, ma non risolvono la dipendenza strutturale dallo Stretto.

Possibili risposte e la lezione strategica

Le opzioni sul tavolo vanno dalla presenza navale internazionale alla bonifica di mine, passando per misure diplomatiche e rilascio di scorte strategiche. Azioni militari mirate, come i raid su infrastrutture petrolifere, sono state usate come mezzo di pressione, così come misure per facilitare il cabotaggio e la logistica interna: ad esempio, è stata concessa una deroga temporanea alla Jones Act per stimolare movimenti di merci tra porti nazionali. Tuttavia, molte alleanze internazionali hanno mostrato riluttanza a un coinvolgimento esteso, rendendo la soluzione complessa e frammentata.

La vicenda dello Stretto di Hormuz ribadisce una lezione fondamentale: la dipendenza da pochi punti di transito rende l’economia globale fragile. Investimenti in diversificazione delle rotte, scorte strategiche e tecnologie di sorveglianza marittima sono strumenti necessari per ridurre la vulnerabilità nel lungo periodo. Nel frattempo, l’equilibrio tra deterrenza militare e gestione commerciale rimane cruciale per evitare che una via d’acqua relativamente piccola continui a dettar legge sui prezzi e sulle politiche energetiche mondiali.