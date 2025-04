Tra le ultime parole di Papa Francesco ci sono quelle dedicate a Massimiliano Strappetti, figura silenziosa ma di rilievo negli ultimi anni del pontificato. Infatti, è stato nominato da Papa Francesco “assistente sanitario personale” nel 2022. Sarebbe stato proprio lui, nel 2021, ad aver convinto il Papa a sottoporsi all’intervento chirurgico al colon. Da allora non lo ha mai lasciato solo, tanto che è rimasto accanto al Pontefice durante i ricoveri al Gemelli, a Santa Marta durante la convalescenza, e anche nei suoi ultimi giorni.

Alcune delle ultime parole di Papa Francesco

“Grazie per avermi riportato in Piazza”: queste sono tra le ultime parole di Papa Francesco rivolte all’infermiere Massimiliano Strappetti, con lui fino all’ultimo momento. Il giorno prima si erano recati nella Basilica di San Pietro per riguardare il percorso da fare il giorno dopo per affacciarsi dalla Loggia delle Benedizioni. “Credi che possa farlo?“, Aveva chiesto il Papa a Strappetti, che lo aveva rassicurato, poi l’abbraccio alla folla di domenica e l’ultimo congedo dalla gente.

Chi è Massimiliano Strappetti, infermiere di Papa Francesco

Massimiliano Strappetti, 54 anni, ha una lunga carriera nel settore sanitario. Il suo percorso professionale è iniziato nel reparto di rianimazione del Policlinico Gemelli, per poi entrare a far parte dell’equipe medica del Vaticano, dove ha prestato servizio accanto a tre Pontefici: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco. La sua esperienza ha fatto di lui una figura di fiducia all’interno del Vaticano. Nonostante il suo ruolo centrale accanto al Papa, si conosce poco della sua vita privata: il suo profilo Facebook mostra qualche immagine di familiari e il simbolo della Lazio, la sua squadra del cuore, senza alcun riferimento al legame con il Pontefice.