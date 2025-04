Per perdere peso in primavera gli alimenti di stagione e maggiore attività all'aria aperta aiutano.

La primavera è la stagione del cambiamento e del rinnovamento che parte anche da un desiderio di un corpo maggiormente tonico in vista dell’estate. Cominciare una dieta in primavera significa perdere peso rapidamente grazie a tanti fattori che sicuramente aiutano. Scopriamo come fare e perché è un periodo indicato per il dimagrimento.

Perdere peso in primavera

Non si sa se esista un periodo dell’anno migliore per perdere peso, ma la stagione primaverile, forse perché è anticipatoria dei mesi estivi, potrebbe essere il momento maggiormente adatto. In questa stagione si tende a uscire maggiormente, a stare all’aria aperta, a camminare e quindi a favorire ulteriormente il dimagrimento.

Questo è il periodo in cui le giornate si allungano anche grazie al cambio dell’ora solare, per cui riuscire a dimagrire può essere maggiormente proficuo. Le belle giornate invitano a stare fuori fino a tardi approfittando di qualche uscita serale per tenersi in forma. La produzione di vitamina D ha un patto maggiore e va a migliorare il metabolismo.

Secondo uno studio, perdere peso in primavera è più facile proprio perché la vitamina D va a influire. In caso poi di valori ottimali e buoni, il corpo permette di bruciare più rapidamente i grassi e quindi favorire una perdita di peso ulteriore. La luce solare contribuisce all’aumento di serotonina che migliora così l’umore.

Il dimagrimento è più benefico in questo periodo poiché si riducono i rischi delle abbuffate riuscendo poi a smaltirli con la passeggiata al parco. La cosa importante è modificare le proprie abitudini in modo da variare anche l’alimentazione e fare maggiore attività fisica.

Perdere peso in primavera: cosa fare

In questo periodo, con le giornate di sole, si ha maggiormente voglia di stare all’aperto e quindi l’attività fisica è più accessibile aiutando a perdere peso rapidamente. Sono diversi poi gli sport che si praticano in questo periodo all’aria aperta: dalla corsa alla camminata passando per il ciclismo e anche il nuoto nelle tante piscine all’aperto.

Praticare sport aiuta a perdere calorie in eccesso ma anche a migliorare la propria corporatura in modo da essere più snelli. L’attività fisica, se fatta in un determinato modo e soprattutto in maniera costante, va a migliorare il metabolismo incidendo così sul dimagrimento e la perdita dei chili in eccesso.

La primavera è il periodo ideale per perdere peso perché si può approfittare dei molti alimenti freschi, di stagione, ma anche salutari che sono presenti nei supermercati e sulle bancarelle al mercato. Gli asparagi, i carciofi, le fragole non sono soltanto alimenti ricchi di nutrienti ma hanno anche un basso introito calorico.

Insomma il periodo primaverile porta diverse occasioni da sfruttare per dimagrire. All’alimentazione si raccomanda anche di aggiungere dell’acqua, almeno due litri giornalieri e una buona attività fisica per sfruttare tutti i benefici delle ore solari.

