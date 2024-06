Una nuova scossa di terremoto ha colpito in queste ore Atiquipa: il Perù torna ad avere paura

Pochi giorni fa, una scossa di terremoto di magnitudo oltre il 6 sulla scala Richter aveva colpito Atiquipa, in Perù, destando molta preoccupazione fra la popolazione locale. Nelle scorse ore, un nuovo sisma si è abbattuto ancora una volta nelle medesime aree.

Perù, scossa di terremoto nella notte: nessun danno

Secondo quanto si apprende, questa volta il terremoto dovrebbe essere stato di intensità leggermente inferiore rispetto a quello che una settimana fa aveva interessato le medesime aree del Perù. Anche questa notte, però, Atiquipa ha avuto a che fare con un forte sisma (magnitudo 5.6), prontamente segnalato dagli esperti del Centro Comune di Ricerca, Commissione Europea: GDACS. Al momento del terremoto, in Italia erano appena scattate le 7 del mattino, mentre in Perù era circa l’1 di notte. Fortunatamente, secondo quanto si può apprendere dalle comunicazioni che arrivano dal Paese Sudamericano, pare che il terremoto non abbia causato la morte di nessun civile.