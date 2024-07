L'anziano di Peschiera Borromeo è rimasto schiacciato dal cancello di casa sua: ora è grave in ospedale

Un grave incidente domestico è avvenuto ieri pomeriggio in un’abitazione di Peschiera Borromeo, nel Milanese. Sfortunato protagonista dell’evento, è stato un pensionato di 71 anni che, provando a muovere il cancello automatico che aveva manifestato dei problemi con la chiusura, è rimasto schiacciato sotto di esso.

Peschiera Borromeo, anziano schiacciato dal cancello automatico: l’incidente

Erano circa le ore 16:30 del pomeriggio di ieri, quando in via Trieste a Peschiera Borromeo, l’ambulanza deve arrivare in soccorso di un uomo di 71 anni. Il pensionato stava provando a sbloccare il cancello della propria abitazione che nelle ore precedenti aveva avuto problemi nella chiusura automatica. Il cancello era ormai aperto da ore e l’anziano stava provando a forzarne la chiusura, ma durante l’operazione questo è caduto, travolgendolo.

Peschiera Borromeo, anziano schiacciato dal cancello automatico: è gravissimo

I medici del 118 hanno riscontrato diverse ferite gravi sul corpo del pensionato, in particolare nella zona degli arti inferiori e sull’addome. L’uomo è stato accompagnato d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni di salute sono state giudicate gravissime.