Pesciolini d’argento: come riconoscerli e tenerli lontani da casa

I pesciolini d’argento sono insetti notturni e veloci, con abitudini simili a quelle delle blatte. Pur essendo considerati principalmente fastidiosi, in alcuni casi possono scatenare reazioni allergiche. Non pungono e difficilmente trasmettono malattie, ma possono comunque contaminare cibo, danneggiare carta e libri e macchiare i tessuti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come riconoscerli e tenerli lontani dalle nostre case.

Pesciolini d’argento

Come suggerisce il nome, i pesciolini d’argento hanno un corpo argentato o grigio e sono privi di ali. Gli adulti misurano generalmente tra 1 e 2,5 cm di lunghezza. Il loro corpo piatto permette loro di infilarsi facilmente in fessure e crepe, rendendo difficile individuarli.

Le cause che determinano la presenza dei pesciolini d’argento in casa nostra sono numerose, ma tra le più comuni spiccano:

L’umidità , necessaria per la sopravvivenza di questi insetti. Spesso li ritroviamo nei bagni, nelle cucine, negli armadi o nel garage.

, necessaria per la sopravvivenza di questi insetti. Spesso li ritroviamo nei bagni, nelle cucine, negli armadi o nel garage. I luoghi caldi e bui , dove possono nascondersi e continuare a fare danni indisturbati.

, dove possono nascondersi e continuare a fare danni indisturbati. Carboidrati e proteine, come farina, fiocchi d’avena, carne secca, insetti morti, carta, colle, isolanti e legature di libri, di cui i pesciolini d’argento sono particolarmente ghiotti.



Pesciolini d’argento: come prevenirli

Anche se questi insetti non trasmettono facilmente malattie, non sono comunque piacevoli da avere in casa, soprattutto perché possono danneggiare oggetti e contaminare cibo. Fortunatamente, ci sono alcune abitudini utili per prevenire o ridurre la loro presenza:

Ridurre l’umidità : ripara tubi e rubinetti che perdono acqua, mantieni pulite le grondaie e assicurati che l’acqua defluisca lontano dalla casa. Usa un deumidificatore nelle zone più umide.

: ripara tubi e rubinetti che perdono acqua, mantieni pulite le grondaie e assicurati che l’acqua defluisca lontano dalla casa. Usa un deumidificatore nelle zone più umide. Conservare il cibo correttamente : metti cereali, farina, pasta e cibo per animali domestici in contenitori di plastica ermetici.

: metti cereali, farina, pasta e cibo per animali domestici in contenitori di plastica ermetici. Limitare l’accesso : sigilla crepe e fessure sotto battiscopa, intorno a porte e finestre e nei passaggi dei tubi attraverso muri e pavimenti.

: sigilla crepe e fessure sotto battiscopa, intorno a porte e finestre e nei passaggi dei tubi attraverso muri e pavimenti. Pulizia regolare: aspira pavimenti, tappeti e mobili imbottiti per rimuovere insetti e uova nascoste, svuotando sempre il contenitore dell’aspirapolvere all’esterno.

Seguendo questi consigli, sarà più facile tenere lontani i pesciolini d’argento e proteggere la casa dai danni che possono causare.

