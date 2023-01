Philip Morris estende e approfondisce collaborazione con KT&G

(Adnkronos) - Philip Morris International (PMI) annuncia una collaborazione a lungo termine con KT&G, il principale produttore di tabacco e nicotina della Corea del Sud, per continuare a commercializzare in esclusiva mondiale (esclusa la Corea del Sud) gli innovativi dispositivi senza combustion...

(Adnkronos) – Philip Morris International (PMI) annuncia una collaborazione a lungo termine con KT&G, il principale produttore di tabacco e nicotina della Corea del Sud, per continuare a commercializzare in esclusiva mondiale (esclusa la Corea del Sud) gli innovativi dispositivi senza combustione e relativi stick di tabacco di KT&G.

La collaborazione tra le due società è iniziata tre anni fa e ha visto PMI commercializzare i prodotti di KT&G in più di 30 mercati.

L’accordo annunciato oggi ha una durata di quindici anni con cicli di verifica delle prestazioni e dei relativi impegni ogni tre anni per consentire massima flessibilità in caso di evoluzione delle condizioni di mercato. PMI e KT&G prevedono che questi impegni aumenteranno per tutta la durata dell'accordo, a partire da un impegno totale per il primo triennio equivalente a 16 miliardi di materiali di consumo da tabacco.

L'accordo consente a PMI di continuare ad avere accesso esclusivo ai marchi di prodotti senza combustione di KT&G, comprese le proposte per i mercati a basso e medio reddito, che miglioreranno l'attuale portafoglio di prodotti senza fumo di PMI. L'accordo consente a KT&G di continuare ad accedere all'infrastruttura commerciale globale di PMI e all'esperienza nella commercializzazione di prodotti senza combustione per sostenere l'ulteriore espansione dell'attività di KT&G in questo settore al di fuori della Corea del Sud.

I prodotti venduti nell'ambito dell'accordo saranno sottoposti a valutazione per garantire che soddisfino i requisiti normativi dei mercati in cui verranno lanciati, nonché gli elevati standard di qualità e di fondatezza scientifica di PMI. PMI e KT&G si adopereranno al fine di conseguire le necessarie approvazioni normative che potrebbero essere richieste dai singoli mercati.

"Siamo soddisfatti del successo della partnership con KT&G fino ad ora e crediamo che una collaborazione a lungo termine possa accelerare il raggiungimento di un futuro senza fumo.

Il nostro obiettivo è che tutti coloro che non smettono di fumare possano passare a prodotti tecnologici senza combustione che rappresentano una valida alternativa alle sigarette tradizionali, ha dichiarato Jacek Olczak, CEO di Philip Morris International.

"Raggiungeremo più rapidamente un futuro senza fumo se tutti fumatori adulti avranno accesso ad alternative valide e a informazioni accurate su questi prodotti innovativi. Insieme a KT&G chiediamo alle autorità di regolamentazione, agli scienziati e ai professionisti della salute di tutto il mondo, compresa la Corea, di cogliere il potenziale di queste innovazioni tecnologiche per allontanare i fumatori dalle sigarette".

"Da quando abbiamo iniziato la nostra trasformazione, milioni di fumatori adulti sono passati ai nostri prodotti senza combustione e hanno abbandonato del tutto le sigarette. I prodotti lil di KT&G svolgono un ruolo complementare a IQOS, il prodotto leader nel mondo nella categoria dei prodotti a tabacco riscaldato, e la nostra continua collaborazione offrirà ai fumatori adulti di tutto il mondo più opzioni per abbandonare le sigarette. La Corea è un leader mondiale nella scienza e nell'innovazione e oggi segna un'importante pietra miliare che apre la strada a un futuro migliore. Grazie alla tecnologia e alla velocità di innovazione di KT&G e all'infrastruttura scientifica e commerciale di PMI, crediamo che la nostra partnership accelererà la nostra visione condivisa di un futuro senza fumo".