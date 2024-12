Piazza Fontana: memoria e verità a 55 anni dalla strage

Un ricordo doloroso che segna la storia italiana e il nostro impegno per la verità

Il ricordo di una ferita profonda

Il cinquantacinquesimo anniversario della strage di Piazza Fontana rappresenta un momento cruciale per riflettere su uno degli eventi più tragici della storia italiana. Il , una serie di esplosioni colpirono Milano, causando la morte di 17 persone e ferendone oltre 80. Questo attacco non fu solo un atto di terrorismo, ma un tentativo eversivo di destabilizzare la democrazia italiana, imprimendo una torsione autoritaria alle istituzioni. La memoria di quel giorno rimane viva nella coscienza collettiva del Paese, un monito per le generazioni future.

Unità e resistenza della società italiana

La risposta della società italiana a questa prova terribile fu caratterizzata da una straordinaria unità. I cittadini si unirono in difesa dei valori costituzionali, dimostrando che la democrazia può resistere anche agli attacchi più violenti. Milano, in particolare, si eresse a baluardo di questa resistenza, mentre il resto del Paese si mobilitava per sostenere le vittime e le loro famiglie. Questo spirito di solidarietà e di lotta per la verità è un’eredità preziosa che dobbiamo continuare a coltivare.

La ricerca della verità e della giustizia

Nonostante i tentativi di depistaggio e le difficoltà nel percorso giudiziario, la domanda di verità da parte dei cittadini ha spinto le istituzioni a non arrendersi. La ricerca della giustizia per le vittime della strage di Piazza Fontana è stata un impegno costante, che ha visto il coinvolgimento di uomini e donne delle istituzioni, determinati a ricomporre il disegno criminale e a identificare i responsabili. Questo processo ha evidenziato l’importanza di un legame etico tra verità e democrazia, fondamentale per costruire una società giusta e consapevole.

Trasmettere la memoria alle nuove generazioni

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l’importanza di ricostruire la propria storia, anche nei suoi aspetti più dolorosi. È essenziale trasmettere il testimone alle generazioni più giovani, affinché possano continuare il percorso di civiltà aperto dai nostri padri nella lotta di Liberazione e nella Costituzione. La memoria della strage di Piazza Fontana deve rimanere viva, non solo come un ricordo di un passato tragico, ma come un invito a vigilare costantemente sui valori democratici e sui diritti civili.