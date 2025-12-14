Pier Silvio Berlusconi ha finalmente parlato del futuro di Ilary Blasi all’interno di Mediaset, durante la presentazione dei risultati record del bilancio 2025 di Mfe-Mediaset. Le sue dichiarazioni confermano il ruolo centrale della conduttrice nei piani del gruppo, senza però anticipare troppi dettagli sui progetti in arrivo.

Mediaset 2025: un bilancio da record e una strategia vincente

A Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha presentato i risultati eccezionali del bilancio 2025 di Mfe-Mediaset, evidenziando come il gruppo si confermi leader nel panorama televisivo italiano e punti sempre più a una proiezione internazionale. Il 2025, definito dall’Ad come «un anno straordinario», ha visto Mediaset conquistare il primato per il terzo anno consecutivo sulla Rai, registrando il 37,5% di share nelle 24 ore contro il 35,8% del servizio pubblico.

Berlusconi ha sottolineato che il sistema crossmediale dell’azienda «raggiunge i 96,5 milioni di contatti» e supera perfino le piattaforme digitali concorrenti. Nonostante il successo, l’Ad ha voluto chiarire i rapporti con la televisione pubblica: “Con la Rai i rapporti sono assolutamente distesi, di rispetto, di concorrenza leale, non c’è nessun motivo di tensione“, spiegando che il vantaggio ottenuto con format come “La Ruota della Fortuna” non deve essere frainteso.

L’attenzione verso il futuro si traduce anche in novità editoriali per il 2026, con un palinsesto che unisce format storici e innovazione.

Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio su Ilary Blasi: “Vi devo parlare di lei”

Ilary Blasi rimane una delle figure più riconoscibili e discusse della televisione italiana, con un percorso costruito tra reality show, prime serate e programmi di grande successo. Nonostante l’assenza dai palinsesti delle ultime stagioni avesse alimentato speculazioni sul suo futuro, l’Ad ha chiarito: “Fa parte della nostra squadra. C’è un progetto ma è presto per dire qualcosa“.

La dichiarazione, inserita nel contesto di riorganizzazione dei palinsesti e ridefinizione dei volti chiave, lascia intravedere una strategia più ampia: il ritorno della conduttrice potrebbe avvenire con formule innovative e coerenti con la nuova direzione editoriale del gruppo.

Secondo l’Ad, “Potrebbe avere come prima opportunità ‘Battiti Live’ non solo in estate, ma anche in primavera“, inserendo la conduttrice al centro di un progetto capace di connettere il pubblico fedele con quello più giovane e dinamico. In questa prospettiva, il suo ritorno non rappresenta solo un ritorno sul piccolo schermo, ma un tassello chiave di una strategia volta a rafforzare il brand Mediaset durante tutto l’anno, consolidando il gruppo come realtà integrata e competitiva sul fronte dell’intrattenimento.