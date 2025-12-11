Durante il tradizionale incontro di Natale con la stampa, Pier Silvio Berlusconi ha parlato anche di politica, elogiando l’attuale premier Giorgia Meloni. Ecco che cosa ha detto.

Pier Silvio Berlusconi: “Io in politica? Un tema che oggi non esiste”

Pier Silvio Berlusconi protagonista del tradizionale incontro con la stampa per gli auguri di Natale.

L’amministratore delegato di Media For Europe ha parlato anche di politica, smentendo la sua discesa in campo: “La politica? Tutte le mie energie sono dedicate a Mfe e alla mia famiglia, che è al centro della mia vita. Quindi non c’è spazio per altri impegni.” Poi, parlando di Forza Italia, partito fondato da sua padre Silvio: “tra i tanti lasciti di mio padre forse è il più importante. Io e mia sorella Marina siamo due persone appassionate, ma molto impegnate nel lavoro.” Pier Silvio Berlusconi ha voluto anche ringraziare Antonio Tajani e “tutta la squadra che gli sta intorno“.

Pier Silvio Berlusconi loda Giorgia Meloni: “La miglior premier d’Europa”

Pier Silvio Berlusconi ha parlato anche dell’attuale governo e della premier Giorgia Meloni: “io penso che il governo, in una situazione super complicata, stia facendo bene: tutti gli indicatori economici rimangono positivi in una situazione macroeconomica europea e mondiale complicatissima. Quindi il mio giudizio è positivo. E poi, guardiamoci intorno: secondo me abbiamo il miglior primo ministro in circolazione in Europa.“