Davide Barzan, criminalista e consulente di parte di Manuela Bianchi, ha parlato a Fanpage.it dell’omicidio di Pierina Paganelli: la donna di 78 anni trovata morta nel garage della sua abitazione di Rimini, in via dei Ciclamini.

Leggi anche: Messina, madre e figlia trovate morte in casa: indagini in corso

Omicidio Pierina Paganelli, le parole di Davide Barzan

“È stato riscontrato dna maschile su sette reperti, ma in quantità molto esigua. A mio avviso sarà anche difficile da sequenziare ai fini della comparazione con quello dell’unico indagato, Louis Dassilva” ha dichiarato il consulente di parte di Manuela Bianchi, nuora di Pierina. “Rimarchiamo inoltre che i tamponi anali e vaginali eseguiti hanno riscontrato solo il dna della vittima, come ci aspettavamo, visto che non c’è stata violenza sessuale” ha aggiunto Barzan. Il consulente ha poi spiegato: “Dassilva è stato arrestato perché, in un video dalla telecamera di sorveglianza di una farmacia, è stata ripresa una persona non caucasica che rientrava a via del Ciclamino 31 con in mano qualcosa“.

Poco dna sui vestiti

Il fatto che il dna trovato sui vestiti di Pierina e su alcuni oggetti sia così poco dipenderebbe, in parte, dallo stato di cattiva conservazione dei reperti, che potrebbe aver influito su un quantitativo già molto limitato.

Leggi anche: Napoli, cadavere di un uomo trovato nel bagagliaio di un’auto rubata