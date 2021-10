Pixel 6 e 6 Pro i nuovi smartphone di Google in Italia nel 2022

Milano, 20 ott. (askanews) – Arriveranno in Italia nel 2022 Pixel 6 e Pixel 6 Pro i nuovi smartphone di Google. La novità è Tensor: il chip di proprietà di Google è stato messo a punto per ottimizzare le prestazioni e in particolar modo il machine learning per dare una marcia in più con funzioni peculiari dei Pixel come la traduzione in tempo reale.

I telefoni top di gamma di Google hanno prestazioni più veloci dell’80% rispetto ai precedenti Pixel, aumenta la sicurezza e anche la resa fotografica e in video.

Ovviamente usano il sistema Android 12. Il prezzo va da 649 euro ai 999 euro.