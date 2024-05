Pnrr: De Poli (Udc), 'serve confronto, non si penalizzino enti locali virtuosi'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "L’esigenza di tenere i conti in ordine non deve penalizzare comuni e province che hanno avuto accesso ai fondi Pnrr e hanno dimostrato di saperli spendere attraverso una programmazione virtuosa: serve un confronto e un approccio dialogante con gli enti locali ...

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "L’esigenza di tenere i conti in ordine non deve penalizzare comuni e province che hanno avuto accesso ai fondi Pnrr e hanno dimostrato di saperli spendere attraverso una programmazione virtuosa: serve un confronto e un approccio dialogante con gli enti locali che in queste ore stanno manifestando le loro preoccupazioni. Il presidente dell’Anci veneto Mario Conte ha posto un tema molto serio: i Comuni hanno lavorato in sinergia con il Governo partecipando ai bandi e aprendo i cantieri nei tempi prestabiliti e questo sforzo va premiato evitando di tagliare proprio quella parte della spesa corrente necessaria per attivare le opere realizzate". Lo dichiara in una nota il senatore questore Antonio De Poli.