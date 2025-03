Pnrr: Patuanelli, 'lo hanno ufficialmente ucciso, non riusciranno a spendere fondi'

Pnrr: Patuanelli, 'lo hanno ufficialmente ucciso, non riusciranno a spen...

Pnrr: Patuanelli, 'lo hanno ufficialmente ucciso, non riusciranno a spen...

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Oggi è stato il giorno in cui si è sancita la morte del Pnrr, o almeno di buona parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La relazione della Ragioneria generale dello Stato ha sancito che sono stati spesi la metà dei soldi fino ad oggi ...

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – "Oggi è stato il giorno in cui si è sancita la morte del Pnrr, o almeno di buona parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La relazione della Ragioneria generale dello Stato ha sancito che sono stati spesi la metà dei soldi fino ad oggi incassati, e il Commissario Serafin ha da poco detto che non ci sarà alcuna proroga alla scadenza naturale del Piano". Lo dichiara il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli.

"Lo avevamo detto e denunciato in tutti i modi possibili: cambiare la governance del piano o riprogrammare le spese per creare nuovi capitoli come l’assurdo e inutilizzabile Transizione 5.0, avrebbe portato alla perdita delle risorse. Un pericolo che oggi diventa purtroppo inevitabile. Hanno affossato l’industria, affosseranno il Pnrr e porteranno il Paese alla recessione”.