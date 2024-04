Podcast, corti d'autore e mostre per i 100 anni del Luce

Roma, 20 apr. (askanews) – L’Istituto Luce compie 100 anni e li festeggia in grande stile, tra podcast, film, mostre. La Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia ha presentato con il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni le iniziative per celebrare un secolo di storia, memoria e cultura italiana. È già on line il podcast “Luce e Controluce”, prodotto da Chora Media per Cinecittà. Andrea Zalone si è immerso nell’Archivio per raccontare in maniera ironica una storia personale e collettiva, a metà strada tra il romanzo distopico e il pamphlet storico. In ciascuno dei dieci episodi viene approfondito un tema sviluppato in modo originale tramite narrazioni e contributi sonori: dalla casa al cibo, dalla fede al sesso.

Sin dalla sua nascita, infatti, l’Istituto Luce ha documentato i cambiamenti che hanno segnato e reso moderno il nostro Paese e l’Europa. L’Archivio Luce custodisce infatti 77.000 filmati e oltre 5 milioni di fotografie dagli inizi del Novecento ad oggi.

E in quell’archivio di filmati attingeranno anche alcuni protagonisti del nostro cinema e della commedia contemporanea, Michela Andreozzi, Massimiliano Bruno, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Francesca Mazzoleni, Susanna Nicchiarelli, Rocco Papaleo, Sydney Sibilia, che realizzeranno otto cortometraggi che andranno a comporre un film collettivo a episodi intitolato “Cento anni di Luce”.

Per questo compleanno speciale sarà infine allestita e aperta al pubblico nel Teatro 18 a Cinecittà una installazione evento e performance di Quayola. L’artista darà nuova vita ai materiali di archivio, con una serie di video incentrati sul legame tra passato e futuro che ritrarranno la frenesia della vita nelle città, le persone in movimento, le danze, il folklore e i momenti di convivialità.