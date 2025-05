La comunità di Pompei si unisce in preghiera e gioia per il nuovo Papa

Un giorno di festa per Pompei

Pompei è in festa per l’elezione di Sua Santità Robert Prevost, noto come Papa Leone XIV. Il suono delle campane che risuona in tutta la città esprime la gioia e la speranza della comunità. Questo evento straordinario si è verificato in un giorno di particolare significato: la Supplica alla Madonna di Pompei, una tradizione che unisce i fedeli in preghiera e devozione.

Le parole del Santo Padre

Affacciandosi dalla loggia delle benedizioni, il nuovo Papa ha dedicato un pensiero speciale alla Vergine Santa, sottolineando l’importanza della sua presenza nella vita dei credenti. Le sue parole hanno risuonato come un invito a rimanere uniti nella fede, specialmente in un periodo in cui il mondo sembra allontanarsi dai valori spirituali. L’arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, ha evidenziato come questo momento rappresenti un disegno provvidenziale, un segno di speranza per la Chiesa e per tutti i devoti.

Il ruolo della Madonna nella nuova era

Durante la Santa Messa celebrata in onore della Madonna, il cardinale Giovanni Battista Re ha esortato i fedeli a pregare affinché la Vergine interceda presso lo Spirito Santo per un Papa che possa rafforzare la fede in un’epoca di grande progresso tecnico. Le sue parole hanno trovato compimento con l’elezione di Papa Leone XIV, che ora guida la Chiesa con la benedizione della Madonna. La comunità di Pompei si unisce in preghiera, certa che la protezione della Vergine non mancherà mai, specialmente in tempi di sfide e incertezze.