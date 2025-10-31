Ponte Messina: Baldino, 'governo confonde per nascondere l’incompetenza'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – "Il governo sta inquinando il dibattito sul ponte con cose che non centrano nulla secondo il mantra di 'quando non puoi convincerli, confondili': non centra nulla infatti la riforma della magistratura, nulla la sindrome di accerchiamento. Il tema vero qui è l’incompetenza del governo. Sarà interesse dei parlamentari, del governo, dei cittadini che un’opera faraonica che arriverà a costare 20 miliardi per 3 km da costruire in una zona sismica si possa fare oppure no? Se l’opera è fattibile dal punto di vista tecnico, contabile oppure sismico?".

Così la deputata M5s Vittoria Baldino ospite della trasmissione ReStart su Rai 3.

"L’impatto sul Pil e sullo sviluppo sul territorio, poi, sarà zero: parliamo di due regioni infatti dove non c’è l’alta velocità, ci sono le mulattiere, linee ferroviarie prevalentemente a binario unico, una sola autostrada che collega una sola parte della Calabria. Dunque prima di opere infattibili, irrealizzabili con tutte le procedure viziate si dovrebbero mettere le risorse dove servono", conclude.