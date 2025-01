Pordenone: 20mila euro nei pannolini e cocaina in porta sorprese ovetti cioccolata, denunciato

Pordenone, 8 gen. (Adnkronos) – Ha nascosto 20mila euro nei pannolini della nipote e cocaina nei porta sorprese degli ovetti di cioccolata. I finanzieri del comando provinciale di Pordenone hanno denunciato uno spacciatore albanese, privo di permesso di soggiorno, sequestrandogli 10 grammi di cocaina e quasi 22mila euro in contanti.

Nell’ambito del controllo economico del territorio, le fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Pordenone hanno fermato e controllato un'auto, condotta da un albanese, trovando, dietro una bocchetta dell’aria, un porta sorpresa usato per gli ovetti di cioccolata, con all’interno 7 dosi di cocaina, per un totale di 10 grammi.

Trovati anche oltre 2mila euro in banconote di piccolo taglio, le fiamme gialle pordenonesi, con la collaborazione di una unità cinofila trevigiana, hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo, in provincia di Treviso. I finanzieri hanno scoperto 19.850 euro, avvolti in quattro pannolini per bambini, gettati, insieme a quelli usati dalla nipotina, nel cestino del bagno. Droga e denaro sono stati sequestrati e l’uomo, privo anche di regolare permesso di soggiorno, è stato denunciato alla procura della Repubblica di Pordenone per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e spaccio di sostanze stupefacenti.