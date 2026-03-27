Possibile attacco al Bab el-Mandeb: cosa rischia il mercato energetico globale

Negli ultimi giorni la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran ha assunto contorni sempre più pericolosi, con nuove minacce rivolte alle vie di mare che regolano il flusso di petrolio e gas. Secondo fonti giornalistiche internazionali, esiste la possibilità che Teheran sostenga attacchi contro il Bab el-Mandeb, un punto di strozzatura marittimo nel Mar Rosso, capace di interrompere le rotte commerciali verso il Mediterraneo e il Canale di Suez. Se confermata, questa scelta amplierebbe una crisi già profonda iniziata nelle acque del Golfo Persico e aggraverebbe la già fragile stabilità energetica mondiale.

Perché un secondo stretto cambierebbe le regole del gioco

Il valore strategico del Bab el-Mandeb è semplice: da lì transitano enormi volumi di petrolio e gas liquefatto destinati ai mercati europei e asiatici. Contrastare o bloccare queste rotte significa non solo far salire i prezzi dell’energia, ma generare interruzioni logistiche che si propagano lungo tutta la filiera. L’eventuale attacco sponsorizzato da attori iraniani affiancherebbe l’assedio già esercitato sul Stretto di Hormuz, moltiplicando i percorsi a rischio e creando uno scenario in cui la sicurezza energetica è esposta su più fronti contemporaneamente.

Impatto immediato su prezzi e forniture

Le conseguenze economiche sarebbero rapide: i mercati reagirebbero a qualsiasi interruzione reale o percepita, con un effetto immediato sui prezzi del greggio e del GNL. Già nelle fasi iniziali del conflitto i prezzi sono saliti in misura significativa, superando incrementi che alcuni osservatori hanno paragonato a crisi passate come quelle del 1973 e del 2026. Non va dimenticato che infrastrutture critiche come il terminal di Ras Laffan in Qatar forniscono quote consistenti del mercato mondiale del gas; danni a impianti simili richiederebbero anni per essere riparati e rilancerebbero la volatilità sul lungo periodo.

Una guerra diversa: capacità di ritorsione e dimostrazioni di forza

Alcuni analisti hanno evidenziato che questo conflitto non somiglia ai conflitti asimmetrici del passato. L’Iran ha dimostrato la capacità di rispondere in modo diretto e mirato, colpendo a volte obiettivi di alto valore strategico. Tra gli episodi citati figurano attacchi nella regione che hanno interessato impianti energetici, centri industriali e siti militari, nonché la segnalazione di danni a velivoli avanzati e sistemi di difesa. Questi eventi hanno messo in discussione l’idea che una supremazia tecnologica garantisca l’impunità sul campo di battaglia.

Che cosa significa escalation dominance in questo contesto

Il concetto di escalation dominance si riferisce alla capacità di imporre minacce credibili tali da dissuadere l’avversario dal proseguire. In questa crisi, l’Iran ha usato la prospettiva di colpire infrastrutture energetiche e impianti di desalinizzazione per ottenere spazio di manovra politico-militare. Questa strategia ha costretto le controparti a riconsiderare mosse immediate, creando pause e riposizionamenti che dimostrano come il conflitto possa forzare la ridistribuzione di risorse militari statunitensi su scala globale.

Conseguenze umane e geopolitiche di una escalation

Oltre agli effetti sui mercati, le minacce dirette agli impianti di desalinizzazione e alle reti energetiche sollevano il rischio di impatti umanitari estremi nella regione del Golfo. Paesi che dipendono in larga misura dalla desalinizzazione per l’acqua potabile, come il Qatar e altri Stati del Golfo, sarebbero esposti a crisi immediate se strutture chiave venissero danneggiate. Allo stesso tempo, l’interruzione delle esportazioni di fertilizzanti e di materie prime rischia di innescare problemi alimentari a livello globale, poiché molte economie agricole sono sensibili ai prezzi e alla disponibilità di input essenziali.

In questo quadro, la possibilità di operazioni militari dirette su isole petrolifere o terminali impone una decisione politica difficile: tentare azioni rischiose per ripristinare flussi energetici o privilegiare la de-escalation diplomatica per evitare conseguenze irreversibili. Ogni mossa ha costi e potenziali ripercussioni globali, e l’eventuale errore di calcolo potrebbe amplificare le sofferenze civili e destabilizzare interi Stati.

Verso quale scenario guardare

Il risultato di questa fase dipenderà dalla combinazione tra decisioni politiche, capacità militari e resilienza delle infrastrutture critiche. Mentre alcune operazioni navali e movimenti di truppe vengono valutati dalle parti, la comunità internazionale osserva con preoccupazione la possibilità che un conflitto regionale si trasformi in una crisi globale. La via più prudente resta la diplomazia accompagnata da misure concrete di protezione delle rotte commerciali e degli impianti civili: proteggere il transito marittimo e salvaguardare reti idriche ed energetiche è oggi tanto strategico quanto umanitario.

In assenza di un allentamento delle tensioni, il mondo dovrà prepararsi a scenari di lunga durata in cui energia, cibo e migrazioni diventano aree di crisi prolungata. L’auspicio è che consapevolezza e pressione multilaterale possano ridurre il rischio di escalation e preservare infrastrutture essenziali per miliardi di persone.