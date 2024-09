Potrebbe essere in arrivo il matrimonio tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga? Si sospetta a causa della comparsa di un anello!

I Zengavò stanno vivendo un’epoca d’oro! Dal momento in cui il loro desiderato piccolo angelo Camilla è entrato nel mondo, Andrea e Rosalinda sembrano essere in procinto di avanzare ulteriormente nella loro relazione, come suggerisce uno splendido anello! La casa di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è inondata di amore da quando Camilla è nata. Ogni giorno, condividono con i loro seguaci gli alti e bassi della loro vita come neo genitori, dalle prime dolorose coliche di Camilla ai momenti più toccanti. Come il commovente video che Rosalinda ha pubblicato qualche giorno fa su Instagram, che mostra la magica catena della maternità: sua madre che la nutre mentre allatta Camilla, mostrando il potente vincolo tra genitori e figli. Ora, sembra che la coppia sia in procinto di arricchire ulteriormente la loro famiglia. Andrea ha donato a Rosalinda un anello significativo, presagio di qualcosa di più grande. Stanno percorrendo il cammino verso il famoso “Sì, voglio” ? Andrea e Rosalinda e il significato dell’anello trilogy. Gli Zengavò hanno vissuto un giorno carico di emozioni. Andrea ha deciso di rappresentare il suo affetto per Camilla tatuandosi la sua piccola manina sulla pelle, per custodire per sempre l’emozione di diventare padre. Poi, con l’aiuto di un caro amico, ha riservato una sorpresa speciale per la sua Rosalinda. Il loro cagnolino Chinu è diventato per un giorno un corriere e Andrea gli ha legato al collo una piccola scatola misteriosa, accompagnata da un messaggio che diceva: Grazie per tutto quello che fai per noi. All’interno della scatola c’era un brillante anello trilogy.

Rosalinda e Andrea hanno celebrato un nuovo capitolo del loro legame con uno scatto che sembrerebbe suggerire una domanda di nozze, tuttavia, i loro anelli trilogy nascondono un significato molto più profondo! Il trilogy viene solitamente donato alla nascita del primo figlio, simboleggiando la famiglia composta dai genitori e il loro primo nato. Ma l’anello incarna anche l’immortalità dell’affetto di chi lo dona a chi lo accetta. Le tre gemme incarnano le fasi dell’amore nel tempo: “ti ho amato da sempre” (passato), “ti amo adesso” (presente), “ti amerò per sempre” (futuro). Quindi, non sarebbe una domanda di matrimonio, ma Rosalinda e Andrea hanno aggiunto un altro elemento significativo alla loro relazione che, chissà, potrebbe un giorno culminare effettivamente nell’interscambio di anelli!