Potrebbe Fitto essere il prossimo vicepresidente esecutivo con responsabilitÃ  per l'Economia e il Pnrr all'interno dell'Ue?

Secondo il giornale tedesco Die Welt, Raffaele Fitto dovrebbe ricevere non solo una vicepresidenza esecutiva, ma anche la responsabilità dell'Economia e dell'amministrazione del Pnrr. Questa decisione sarebbe presa da Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, prevedendo per il ...

Secondo il giornale tedesco Die Welt, Raffaele Fitto dovrebbe ricevere non solo una vicepresidenza esecutiva, ma anche la responsabilità dell’Economia e dell’amministrazione del Pnrr. Questa decisione sarebbe presa da Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, prevedendo per il ministro italiano un incarico importante. Se questa fosse la realtà, Fitto avrebbe un compito simile a quello attualmente svolto dal vicepresidente Valdis Dombrovskis. Tuttavia, la rilevanza politica di questa decisione – come evidenziato dal giornale – sarebbe che Fitto sarebbe il primo membro di un partito populista di destra a ottenere un posto di comando nella Commissione europea.