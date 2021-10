Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Manfred Weber per la sua rielezione alla presidenza del gruppo Ppe all’Europarlamento. Da anni validissimo interlocutore per Forza Italia e tutti i movimenti che si riconoscono nei valori del popolarismo, Weber rappresenta un europeismo consapevole in cui tutti noi ci riconosciamo".

Lo afferma la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.