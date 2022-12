Premio Angi, Colognesi (BAT): tecnologia a servizio sostenibilità

Roma, 1 dic. (askanews) – “Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno dell’innovazione un’eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività da oltre 60 anni.

E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una continua spinta all’innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra visione per un futuro migliore, quello che per noi è il manifesto dell’innovazione sostenibile: A Better Tomorrow . Un domani più verde, più equo, più consapevole, più innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo”. Lo ha sottolineato dichiarato Massimiliano Colognesi, Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia, in occasione del V Premio Angi, a Roma.